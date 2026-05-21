In The Modern World / La soirée Post Punk SUPERSONIC Paris

IN THE MODERN WORLD

Rendez-vous « In The Modern World » pour une soirée où le chaos et la mélodie se rencontrent, où chaque morceau vous secoue et chaque instant devient légendaire

Inspirée par le titre de Fontaines D.C., cette nuit est faite pour celles & ceux qui aiment danser et pogoter sur les meilleurs sons de la scène alternative post-punk et indie rock contemporaine

Live Tribute à 1h00 du Camino

DJ Set Indie Rock & Post Punk de Vynil Coyote et Marques de Sad

Dans la playlist : Idles / Fontaines DC / Shame / Viagra Boys / Squid / Yard Act / Wet Leg / DIIV / Fat White Family / Parquet Courts / Thee Oh Sees / Sleaford Mods / Rolling Blackouts Coastal Fever / Dry Cleaning / Do Nothing / Gilla Band / Nation Of Language / Ty Segall

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Entrée à 10€ de 23h30 à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 17 juillet 2026

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T23:00:00+02:00_2026-07-17T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5SN9NEtTP https://fb.me/e/5SN9NEtTP



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