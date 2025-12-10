In Vivo La Visitation Limoges

In Vivo

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Nous sommes ce courant déjà chargé de matière Henri Bergson

Selon Bergson, la vie est une impulsion, une immense vague qui part d’un centre commun et se divise en courants divergents. Cette poussée qui anime le vivant, le fait tendre vers la nouveauté et la créativité, contre l’inertie de la matière, le philosophe la nomme l’élan vital.

La performance IN VIVO propose une incarnation ― une variation poétique, chorégraphique et musicale ― de ce personnage clef du théâtre philosophique de Bergson où le son et le corps seront sans cesse traversés par des poussées, par un jaillissement imprévisible toujours renouvelé pour que la vie continue y compris au-delà de la mort. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 75 96 20 b.foulonneau@orange.fr

