Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien La Guinguette chez Camille & Adrien Soumans

Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien

La Guinguette chez Camille & Adrien 17b La Chassagne Soumans Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Soirée d’inauguration de la ginguette chez Camille et Adrien avec un concert du groupe les fingers .

La Guinguette chez Camille & Adrien 17b La Chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien

L’événement Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien Soumans a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Confluence Tourisme