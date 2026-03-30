Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien La Guinguette chez Camille & Adrien Soumans
Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien La Guinguette chez Camille & Adrien Soumans vendredi 1 mai 2026.
Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien
La Guinguette chez Camille & Adrien 17b La Chassagne Soumans Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Soirée d’inauguration de la ginguette chez Camille et Adrien avec un concert du groupe les fingers .
La Guinguette chez Camille & Adrien 17b La Chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr
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English : Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien
L’événement Inauguration de la Guinguette chez Camille & Adrien Soumans a été mis à jour le 2026-03-26 par Creuse Confluence Tourisme
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