INAUGURATION DE LA LUNE DES PIRATES ALBIN DE LA SIMONE Amiens mercredi 16 septembre 2026.

Amiens

INAUGURATION DE LA LUNE DES PIRATES ALBIN DE LA SIMONE

58 bis rue Saint-Leu Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Vingt ans après ses premières chansons, un an après la sortie de son huitième album Toi, là-bas et d’une tournée qui aura parcouru la francophonie du musée d’Orsay au Cirque d’Hiver, du Trianon aux Francofolies et au Printemps de Bourges, Albin de la Simone revient à domicile pour célébrer l’ouverture de la nouvelle salle de La Lune des Pirates avec un spectacle inédit.

Le temps de deux représentations exceptionnelles, il interprétera ses morceaux les plus emblématiques arrangés spécialement pour l’occasion par Johan Farjot.

Une création inédite et exceptionnelle pour un moment historique.

Vingt ans après ses premières chansons, un an après la sortie de son huitième album Toi, là-bas et d’une tournée qui aura parcouru la francophonie du musée d’Orsay au Cirque d’Hiver, du Trianon aux Francofolies et au Printemps de Bourges, Albin de la Simone revient à domicile pour célébrer l’ouverture de la nouvelle salle de La Lune des Pirates avec un spectacle inédit.

Le temps de deux représentations exceptionnelles, il interprétera ses morceaux les plus emblématiques arrangés spécialement pour l’occasion par Johan Farjot.

Une création inédite et exceptionnelle pour un moment historique. .

58 bis rue Saint-Leu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Twenty years after his first songs, one year after the release of his eighth album, *Toi, l’là-bas*, and a tour that took him throughout the French-speaking world: from the Musée d’Orsay to the Cirque d’Hiver, from the Trianon to the Francofolies and the Printemps de Bourges, Albin de la Simone returns home to celebrate the opening of La Lune des Pirates’ new venue with a brand-new show.

Over the course of two special performances, he will perform his most iconic songs, arranged especially for the occasion by Johan Farjot.

A brand-new and exceptional production for a historic moment.

L’événement INAUGURATION DE LA LUNE DES PIRATES ALBIN DE LA SIMONE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS