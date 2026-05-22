Inauguration de la nouvelle place Saint-Lary-Soulan
Inauguration de la nouvelle place Saint-Lary-Soulan samedi 20 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Inauguration de la nouvelle place
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Inauguration de la place renaturée entre l’Office de Tourisme et la Maison du Patrimoine par la Mairie.
Concerts festifs pour la soirée.
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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Inauguration of the renaturalized square between the Tourist Office and the Maison du Patrimoine by the Town Hall.
Festive evening concerts.
L’événement Inauguration de la nouvelle place Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de St Lary|CDT65
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