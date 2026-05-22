Saint-Lary-Soulan

Inauguration de la nouvelle place

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Inauguration de la place renaturée entre l’Office de Tourisme et la Maison du Patrimoine par la Mairie.

Concerts festifs pour la soirée.

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SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Inauguration of the renaturalized square between the Tourist Office and the Maison du Patrimoine by the Town Hall.

Festive evening concerts.

L’événement Inauguration de la nouvelle place Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de St Lary|CDT65