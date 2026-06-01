Inauguration du Carillon des quais Wimereux
Inauguration du Carillon des quais Wimereux samedi 20 juin 2026.
Wimereux
Inauguration du Carillon des quais
quai Giard Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Après plus de 10 mois de travail, le carillon composé de 17 cloches et orné d’un banc de 400 poissons en inox, qui a été imaginé par l’artisan Bernard Paschal sera inauguré à l’occasion de la fête de la musique. .
quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Inauguration du Carillon des quais Wimereux a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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