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Inauguration du Carillon des quais Wimereux

Inauguration du Carillon des quais Wimereux samedi 20 juin 2026.

Adresse : quai Giard

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Wimereux

Inauguration du Carillon des quais

quai Giard Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Après plus de 10 mois de travail, le carillon composé de 17 cloches et orné d’un banc de 400 poissons en inox, qui a été imaginé par l’artisan Bernard Paschal sera inauguré à l’occasion de la fête de la musique.   .

quai Giard Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Inauguration du Carillon des quais Wimereux a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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