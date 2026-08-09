INAUGURATION DU GUIDE DE BALADE D’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE EN LOZÈRE Mende
samedi 17 octobre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
INAUGURATION DU GUIDE DE BALADE D’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE EN LOZÈRE
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:30:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Guide édité par la Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, en collaboration avec la Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée et le CAUE de la Lozère.
Inauguration du Guide de balade d’architecture moderne et contemporaine en Lozère
Samedi 17 octobre à 14h30 au Musée du Gévaudan
Guide édité par la Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, en collaboration avec la Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée et le CAUE de la Lozère. .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
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English :
Guide published by the Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, in collaboration with the Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée and the CAUE of Lozère.
L’événement INAUGURATION DU GUIDE DE BALADE D’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE EN LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-08-09 par 48-OT Mende
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