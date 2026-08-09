Informations pratiques

Mende

INAUGURATION DU GUIDE DE BALADE D’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE EN LOZÈRE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:30:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Guide édité par la Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, en collaboration avec la Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée et le CAUE de la Lozère.

Inauguration du Guide de balade d’architecture moderne et contemporaine en Lozère

Samedi 17 octobre à 14h30 au Musée du Gévaudan

Guide édité par la Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, en collaboration avec la Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée et le CAUE de la Lozère. .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

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English :

Guide published by the Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées, in collaboration with the Maison de l’architecture Occitanie Méditerranée and the CAUE of Lozère.

L’événement INAUGURATION DU GUIDE DE BALADE D’ARCHITECTURE MODERNE ET CONTEMPORAINE EN LOZÈRE Mende a été mis à jour le 2026-08-09 par 48-OT Mende