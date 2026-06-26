Inauguration du Parcours Lezay Lezay
samedi 4 juillet 2026 · Lezay
Informations pratiques
Lezay
Inauguration du Parcours Lezay
Place de la Payse Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Pédalez, marchez, écoutez, admirez, découvrez… Lezay secret !
Lancement de la carte interactive pour découvrir à pied ou à vélo, les richesses bâties et naturelles de Lezay. Des guides-conférenciers et des conteurs vous accompagneront pour une balade pleine de surprises. Trois parcours, avec des difficultés variées, sont proposés inscrivez-vous pour une matinée instructive et sportive. .
Place de la Payse Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10
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English : Inauguration du Parcours Lezay
L’événement Inauguration du Parcours Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois
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