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AGENDA · Lezay

Inauguration du Parcours Lezay Lezay

samedi 4 juillet 2026 · Lezay

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place de la Payse
Ville
79120 Lezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Lezay

Inauguration du Parcours Lezay

Place de la Payse Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Pédalez, marchez, écoutez, admirez, découvrez… Lezay secret !

Lancement de la carte interactive pour découvrir à pied ou à vélo, les richesses bâties et naturelles de Lezay. Des guides-conférenciers et des conteurs vous accompagneront pour une balade pleine de surprises. Trois parcours, avec des difficultés variées, sont proposés inscrivez-vous pour une matinée instructive et sportive.   .

Place de la Payse Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Inauguration du Parcours Lezay

L’événement Inauguration du Parcours Lezay Lezay a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois

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