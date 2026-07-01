Inauguration d’une plaque monument historique, Place Stalingrad, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Inauguration d’une plaque monument historique Samedi 19 septembre, 18h00 Place Stalingrad Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Sans doute êtes-vous déjà passés de très nombreuses fois à côté de la borne royale n°13 sans la repérer. Remise en valeur récemment par des travaux de réaménagement de la place Stalingrad, la borne royale sera désormais identifiée par une plaque Monument Historique. Ornée d’une fleur de lys, elle marquait la distance en demi-lieues jusqu’au château de Versailles.

Place Stalingrad Place Stalingrad Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France

Inauguration d’un monument communal

©service culturel sgdb