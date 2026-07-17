Inauguration officielle du square Rémy Callot, Square Rémy Callot, Carvin

Informations pratiques

Inauguration officielle du square Rémy Callot 19 et 20 septembre Square Rémy Callot Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Inauguration samedi 19 septembre à 11h.

Ouverture exceptionnelle dimanche 20 septembre à 10h30.

Rémy Callot (1926 – 2001) a habité une maison située à cet endroit dès 1966 et a créé ses fresques entre 1988 et 2001. Il est maintenant reconnu dans le monde entier dans le cadre du mouvement d’Art Brut. Son oeuvre est inspirée de ses nombreux voyages. Très protéiforme, il a produit des mosaïques, des objets en céramique, des esquisses, des meubles…

Ce site tout comme d’autres lieux d’Habitants Paysagers, a été longtemps considéré comme une curiosité ou une excentricité et a failli être détruit. Il s’agit d’oeuvres et de constructions développées sur des années, souvent étroitement liées à la personnalité et à la vie quotidienne de leur auteur. Dès lors que celui-ci disparait, l’oeuvre est en péril et subit rapidement le vandalisme et l’érosion du temps.

Les palissades intégralement recouvertes de mosaïques par l’artiste sont les derniers éléments conservés sur place. Le choix de les sauvegarder dans leur milieu d’origine s’est imposé au regard de la charge mémorielle pour les habitants et riverains. Un inventaire d’une partie de ses oeuvres a été réalisé. Une exposition de celles parmi les plus emblématiques sera installée à terme dans le futur espace culturel St Druon (église éponyme).

L’ouverture du Square Rémy Callot par la ville met en lumière ce lieu emblématique inspiré par la créativité et l’originalité de son auteur. Il est le fruit du travail de coopération entre la Municipalité et l’association Le Cercle des Amis de Rémy Callot. Il est un encouragement à l’évasion et au voyage.

Square Rémy Callot Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Participez à l’inauguration de ce square emblématique et singulier, à la mémoire de Rémy Callot.

Mairie de Carvin