Inclusiv’Sportival #2 – Cour Ouverte Ecole public élémentaire Neuve Saint-Pierre Paris

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Ateliers de sensibilisation au handicap : Cecifoot & Volley-assis & Boccia

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Un succès qui appelle une deuxième édition

En 2024, année Olympique et Paralympique, l’événement « Inclusiv’Sportival #1 »a rassemblé plus de 500 jeunes et des dizaines de partenaires autour d’une immersion concrète dans l’univers du parasport. Forts de cet élan et portés par l’héritage des JOP 2024, nous prolongeons cette dynamique. Dans la lignée du « Printemps des MIJE » (2025) ou de « Ça pousse et ça bouge » (2023), nous réaffirmons notre engagement à faire vivre le sport inclusif à travers de nouveaux rendez-vous auprès des jeunes.

Objectifs de la semaine

Le sport est bien plus qu’une activité physique : c’est un levier puissant d’inclusion sociale et de citoyenneté. Nos objectifs restent inchangés :

Sensibiliser les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion.

les jeunes scolaires (écoles, collèges, lycées) et les voyageurs de nos auberges aux problématiques liée aux handicaps et aux sujets d’inclusion. Décloisonner les regards à travers la pratique sportive.

les regards à travers la pratique sportive. Favoriser la mixité et le dialogue entre les enfants/jeunes et les partenaires dans un cadre ludique et bienveillant.

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En lien avec l’Inclusiv’Sportival #2, nous intervenons lors de la Cour Ouverte du 11 avril afin de sensibiliser et de créer des espaces d’inclusion, grâce à une exposition et des ateliers sportifs.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Ecole public élémentaire Neuve Saint-Pierre 15, rue Neuve Saint-Pierre 75004 Paris

https://www.mije.com/semaine-inclusion-sport-2 mbenlala@mije.com https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MIJE.association/?locale=fr_FR https://twitter.com/MijeAssociation



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