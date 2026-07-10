Indal Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Indal

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 21:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

INDAL, c’est un quatuor aux sonorités rock 70s remises au goût du jour. À la fois alternatives et Pop, atmosphériques et mordantes, les compositions se veulent à la fois riches et accessibles.

À mi-chemin entre Lille et Paris, INDAL c’est avant tout 2 frères, Alexis, Loris et 2 amis Antoine et Simon qui créent une vraie complicité scénique.

Fier d’un album sorti en 2022 et d’un EP à apparaître printemps 2026, INDAL s’apprête à défendre ses nouveaux titres sur scène et partager avec le public une expérience de Live rock authentique. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Indal

L’événement Indal Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais