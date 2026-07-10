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Indal Rue Saint-Pierre le Vif Sens

vendredi 22 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 22 janvier 2027
Fin
vendredi 22 janvier 2027
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Indal

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 21:00:00
fin : 2027-01-22

Date(s) :
2027-01-22

INDAL, c’est un quatuor aux sonorités rock 70s remises au goût du jour. À la fois alternatives et Pop, atmosphériques et mordantes, les compositions se veulent à la fois riches et accessibles.

À mi-chemin entre Lille et Paris, INDAL c’est avant tout 2 frères, Alexis, Loris et 2 amis Antoine et Simon qui créent une vraie complicité scénique.

Fier d’un album sorti en 2022 et d’un EP à apparaître printemps 2026, INDAL s’apprête à défendre ses nouveaux titres sur scène et partager avec le public une expérience de Live rock authentique.   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03 

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English : Indal

L’événement Indal Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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