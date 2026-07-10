Indal Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 22 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Indal
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 21:00:00
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
INDAL, c’est un quatuor aux sonorités rock 70s remises au goût du jour. À la fois alternatives et Pop, atmosphériques et mordantes, les compositions se veulent à la fois riches et accessibles.
À mi-chemin entre Lille et Paris, INDAL c’est avant tout 2 frères, Alexis, Loris et 2 amis Antoine et Simon qui créent une vraie complicité scénique.
Fier d’un album sorti en 2022 et d’un EP à apparaître printemps 2026, INDAL s’apprête à défendre ses nouveaux titres sur scène et partager avec le public une expérience de Live rock authentique. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Indal
L’événement Indal Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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