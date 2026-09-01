Indecente : Holy La Garce Théâtre Le Bout Paris

Informations pratiques

Confidences d’une Drag Queen.

Durée : 80 minutes

Descriptif : Holy La Garce, l’une des plus anciennes drag queens de la capitale, est confrontée à l’éclosion de la nouvelle scène drag. C’est l’occasion d’évoquer, avec humour et sans tabou, ses différentes vies. Elle partage généreusement des anecdotes sur ses débuts, ses échecs, et les défis qu’une drag d’aujourd’hui doit relever…

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.

Suivie d’une musique ambiante des films de Pablo Almodovar

Informations importantes :

Placement libre

Première partie assurée par

1 entracte

Artistes : Holy la Garce

Mise en scène :Jean A. Deron

Auteur : Holy la Garce

Diffusion : NOVA entertainment

Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.

Du jeudi 17 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :

jeudi, vendredi

de 21h00 à 00h00

payant

Dès 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T21:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00

Théâtre Le Bout 6 rue Frochot, 75009 Paris

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