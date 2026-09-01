Indecente : Holy La Garce Théâtre Le Bout Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Le Bout · Paris
Informations pratiques
Confidences d’une Drag Queen.
Durée : 80 minutes
Descriptif : Holy La Garce, l’une des plus anciennes drag queens de la capitale, est confrontée à l’éclosion de la nouvelle scène drag. C’est l’occasion d’évoquer, avec humour et sans tabou, ses différentes vies. Elle partage généreusement des anecdotes sur ses débuts, ses échecs, et les défis qu’une drag d’aujourd’hui doit relever…
Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.
Suivie d’une musique ambiante des films de Pablo Almodovar
Informations importantes :
Placement libre
Première partie assurée par
1 entracte
Artistes : Holy la Garce
Mise en scène :Jean A. Deron
Auteur : Holy la Garce
Diffusion : NOVA entertainment
Ce One Drag Show, sur la quête de soi dans un monde souvent hostile, se situe à la croisée du seul.e-en-scène et du stand-up. La nostalgie, l’ironie et la controverse émaillent le spectacle. Holy célèbre avant tout la diversité et la résilience, le tout avec légèreté et facétie.
Du jeudi 17 septembre 2026 au vendredi 18 septembre 2026 :
jeudi, vendredi
de 21h00 à 00h00
payant
Dès 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T21:00:00+02:00_2026-09-17T00:00:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T00:00:00+02:00
Théâtre Le Bout 6 rue Frochot, 75009 Paris
https://www.billetreduc.com/spectacle/indecente-412461?utm_source=awin&utm_campaign=INFO+REGION+EDITIONS&utm_medium=affiliate&aw_affid=634278&awc=20796_1788517748_06e0a0b8fa8626bf8879b4e8c40d1119#event-venue
Afficher la carte du lieu Théâtre Le Bout et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- « Rosas danst Rosas » de Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris 11 septembre 2026
- Rock 4 Temps – Initiation avec Fusion 4 Temps Complexe sportif Sophie Germain Paris 11 septembre 2026
- MUSINA Quartet JASS CLUB PARIS Paris 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- Reprise séances de Hatha Yoga et vinyasa Salle de sport Bernard Lafay Paris 11 septembre 2026