Indiscrétions publiques Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Les élèves de la classe théâtre du conservatoire de Paris Centre W.A. Mozart investissent la bibliothèque pour des interventions théâtrales en duo (entre 5 à 10 minutes par intervention).

Indiscrétions publiques est un ensemble de textes ancrés dans les problématiques sociales d’aujourd’hui, écrit par un collectif d’auteurs québécois, sollicités par la Compagnie Le Théâtre du Ricochet.

Le principe d’intervenir dans l’espace public pour interpeller la population sur les enjeux sociaux, environnementaux et patrimoniaux a été initié à Dublin par la compagnie Shiva Production sous le nom de Angels in the park. La compagnie Le Théâtre du Ricochet a adapté ce concept à Montréal en faisant appel chaque année à des auteurs pour de nouvelles pièces. La 10e édition a rassemblé 10 pièces des premières éditions. Les interventions des élèves du conservatoire, du rez-de-chaussée au 4e étage, sont issues de cette 10e édition.

Avec les Indiscrétions publiques, théâtre à tous les étages !

Le samedi 13 juin 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Pas de réservation, entrée libre.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

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