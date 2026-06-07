Information et distribution de lombricomposteur Le Palindrome Laval samedi 29 août 2026.

Laval

Information et distribution de lombricomposteur

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Laval Agglo met à disposition gratuitement des lombricomposteurs pour les habitants résidant en appartement. L’accès à l’information/distribution est libre et gratuit.Uniquement pour les habitants du territoire de Laval agglo.

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Laval Agglomération s’est fixé pour objectif d’équiper 50 % des foyers d’une solution de compostage d’ici 2026.

Quel que soit le type d’habitat (maison ou appartement), l’agglomération met gratuitement à disposition des habitants des équipements adaptés (composteurs individuels, lombricomposteurs ou composteurs collectifs), accompagnés de formations et d’un suivi.

Infos pratiques

Sessions gratuites, sans inscription, sur présentation d’un justificatif de domicile récent

Lieux de formation/distribution

Laval Le Palindrome

Port-Brillet Village des Artisans .

Le Palindrome 25 Rue Albert Einstein Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 05 romain.porcher@agglo-laval.fr

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English :

Laval Agglo provides worm composters free of charge to residents living in apartments. Access to information and distribution is open to all and free of charge. This offer is available only to residents of the Laval Agglo area.

L’événement Information et distribution de lombricomposteur Laval a été mis à jour le 2026-06-22 par LAVAL TOURISME