Ingénieuses Exploratrices – Projet CAP ELENA, ENSIL-ENSCI, Limoges

Ingénieuses Exploratrices – Projet CAP ELENA Mercredi 25 mars, 09h00 ENSIL-ENSCI Haute-Vienne

L’ENSIL-ENSCI organise le 25 mars prochain la manifestation Ingénieuses Exploratrices, une journée dédiée aux jeunes filles de seconde attirées par les sciences, organisée en collaboration avec le Service Régional Académique du Numérique Éducatif, dans le cadre du projet CAP ELENA.

Au programme : ateliers pratiques, découvertes concrètes des métiers du numérique et de l’ingénierie et temps d’échanges avec de jeunes ingénieures.

Une journée immersive pensée pour éveiller les vocations, renforcer la confiance et encourager les parcours scientifiques.

Mercredi 25 mars 2026 de 9h à 16h30

ENSIL-ENSCI 16 rue Atlantis 87000 Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Ingénieuses Exploratrices