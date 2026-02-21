Initiation à la couture spéciale enfant Aubigny-sur-Nère

Initiation à la couture spéciale enfant

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

2026-10-21

Initiation à la couture spéciale enfant avec Chrystel Amyot, couturière

Les enfants découvriront, à l’occasion de cet atelier qui leur est dédié, les techniques de base de la couture les tracés, la coupe et la couture d’un modèle simple.

En plus, ils repartiront avec leur création !

Enfants à partir de 8 ans. Atelier limité à 6 personnes. Matériel fourni sur place. Sur inscription. 30 .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

Introduction to children’s sewing with seamstress Chrystel Amyot

