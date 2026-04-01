Initiation à la cybersécurité Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
Initiation à la cybersécurité Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Initiation à la cybersécurité
Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-25
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Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English :
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L’événement Initiation à la cybersécurité Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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