Initiation à la cybersécurité Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

Initiation à la cybersécurité

Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-25

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Médiathèque 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

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L’événement Initiation à la cybersécurité Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme