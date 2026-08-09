Initiation à la dégustation Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
dimanche 27 septembre 2026 · Communale Saint-Ouen · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
ET SI TU DEVENAIS LE ROI OU LA REINE DE L’APÉRO ?
Tu as envie de mieux comprendre tes goûts et de savoir enfin exprimer pourquoi tu kiffes ce verre plutôt qu’un autre ? Viens poser toutes les questions que tu n’as jamais osé poser !
Au programme : une soirée aux petits oignons avec un tour d’horizon décomplexé des grandes lignes du vignoble français et des cépages, avec en prime une dégustation à l’aveugle (vin sous chaussette) pour profiter sans a priori.
Tu vas déguster 5 vins (2 blancs, 3 rouges) le tout accompagné d’une grande planche de charcuteries et fromages à partager.
Mets ton nez là où il faut et apprends enfin à parler vin sans bégayer !
Le dimanche 27 septembre 2026
de 19h45 à 22h00
payant
39€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T22:45:00+02:00
fin : 2026-09-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T19:45:00+02:00_2026-09-27T22:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/lectura-fabulosa/
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