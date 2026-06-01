Initiation à la fouille archéologique – musée d’archéologie de la Corse, Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum », Lumio

Initiation à la fouille archéologique – musée d’archéologie de la Corse Vendredi 12 juin, 09h00, 13h00 Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Haute-Corse

15 personnes maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T13:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

A partir de bacs à fouilles, à l’intérieur desquels sont dissimulés des objets issus des collections archéologiques du musée, sensibiliser les jeunes publics au métier d’archéologue.

Ecole et espace culturel Edmond Simeoni et « Forum » Centre scolaire Edmond Simeoni et « Forum », Lumio, Corse Lumio 20260 Haute-Corse Corse 04 95 60 89 03 à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, un village de l’archéologie se tiendra à l’espace scolaire Edmond Simeoni, Lumio, les vendredi 12 et samedi 13 juin 2026. De nombreux stands et activités vous seront proposés afin de découvrir toutes les spécificités de cette science du passé ! présence de parking

European Archaeology Days

©mairie de Lumio