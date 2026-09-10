Initiation à la généalogie, Archives départementales de la Mayenne, Laval

Informations pratiques

Initiation à la généalogie Dimanche 20 septembre, 13h30 Archives départementales de la Mayenne Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Cercle généalogique de la Mayenne vous propose une démonstration du site internet des Archives départementales pour débuter des recherches généalogiques.

Archives départementales de la Mayenne 6 place des Archives, 53000 Laval, France Laval 53000 Gare-Senelle-Pont de Paris Mayenne Pays de la Loire +33243591090 https://archives.lamayenne.fr Afin de fonder un dépôt d’archives pour l’ensemble du département, les édiles locaux choisissent un terrain autrefois dédié au cimetière communal, le projet est finalement confié à l’architecte Courau du Lot et Garonne, la première pierre est posée en 1913 mais il faut attendre la fin de la première guerre mondiale pour que le projet puisse aboutir.

L’édifice, un grand bâtiment rectangulaire à 3 étages carrés, est doté d’un rez-de-chaussée à entresol traité à bossage.

Les étages sont unifiés dans un esprit classique épris d’équilibre par un ordre colossal filant sur les 3 niveaux dominés par des chapiteaux ioniques, un entablement à modillons et un balcon d’attique.

Cependant derrière le vocabulaire classique, l’édifice dissimule un effort nouveau d’adaptation à la fonction.

Pour limiter les incendies, on utilise ici les charpentes métalliques.

En 1993, Heude et Perrault respecteront cette architecture dans leur extension : on ajoutera un bâtiment en bardage de teck à l’édifice ancien profondément remanié à l’intérieur. Parking gratuit sur place. Gare de Laval située à 500m.

Le Cercle généalogique de la Mayenne vous propose une démonstration du site internet des Archives départementales pour débuter des recherches généalogiques.

© Archives départementales de la Mayenne