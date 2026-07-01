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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Initiation à la pétanque Stade Maroselli Luxeuil-les-Bains

vendredi 24 juillet 2026 · Stade Maroselli · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Stade Maroselli
Adresse
Avenue du Maréchal Turenne
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luxeuil-les-Bains

Initiation à la pétanque

Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Nous vous attendons nombreux pour partager un agréable moment autour de la pétanque le vendredi 24 juillet, de 10h à 16h au Stade Maroselli de Luxeuil-Les-Bains.
Avec la présence du club PSL, Pétanque Sportive Luxovienne, pour faire de cette journée un moment de découverte et de convivialité.

Inscription jusqu’au 21 juillet à 12h 03 84 40 38 97 / 03 84 40 56 55.

Tarif 5€.

En famille, entre amis ou seul(e) cette journée est ouverte à tous ! Au programme
-Initiation à la pétanque, accessible à tous les niveaux
-Une journée de partage et de bonne humeur
-Barbecue partagé
-Buvette sur place (en supplément)   .

Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97 

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English : Initiation à la pétanque

L’événement Initiation à la pétanque Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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