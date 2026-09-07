Initiation à la photographie animalière, Ferme pédagogique, Mantes-la-Jolie
dimanche 20 septembre 2026 · Ferme pédagogique · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Initiation à la photographie animalière Dimanche 20 septembre, 10h30 Ferme pédagogique Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Rejoignez le photographe Nicolas Dubois pour un atelier immersif au cœur de la nature. Apprenez à capturer la faune dans toute sa splendeur grâce à des techniques professionnelles accessibles à tous. Une expérience unique pour allier créativité, observation et amour des animaux. Que vous soyez amateur ou passionné, repartez des conseils précieux !
Ferme pédagogique Allée des îles Eric Tabarly, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]
Atelier photo
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