Initiation à la photographie animalière, Ferme pédagogique, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Initiation à la photographie animalière Dimanche 20 septembre, 10h30 Ferme pédagogique Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rejoignez le photographe Nicolas Dubois pour un atelier immersif au cœur de la nature. Apprenez à capturer la faune dans toute sa splendeur grâce à des techniques professionnelles accessibles à tous. Une expérience unique pour allier créativité, observation et amour des animaux. Que vous soyez amateur ou passionné, repartez des conseils précieux !

Ferme pédagogique Allée des îles Eric Tabarly, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

Atelier photo