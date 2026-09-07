Initiation à la robotique, Bibliothèque Louis Aragon, Amiens

Informations pratiques

Initiation à la robotique Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Louis Aragon Somme

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Comment donner des instructions à un robot ? Comment le faire avancer,

réagir ou réaliser une mission ?

Au cours de cet atelier ludique et pratique, les enfants découvrent les

bases de la programmation et de la robotique en utilisant Scratch. Ils

expérimentent, programment et testent leurs propres commandes pour

comprendre comment fonctionne un robot.

Bibliothèque Louis Aragon 50 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 0322971010 https://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 97 10 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2750/biblis-en-folie-2026-initiation-a-la-robotique »}] Arrêt de bus : Musée / Nicole Fontaine / Jacobins / Laurendeau / Cirque Jules Verne

Biblis en folie 2026

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