Initiation à l’incrustation numérique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Initiation à l’incrustation numérique Samedi 9 mai, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Prenez en main un logiciel de retouche d’image et découvrez comment réaliser une incrustation numérique à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Parfait pour sublimer vos photos de cosplay et créer des visuels époustouflants.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Prenez en main un logiciel de retouche d’image et découvrez comment réaliser une incrustation numérique à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. cosplay photo