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Initiation aquarelle Salle des fêtes Barèges

Initiation aquarelle Salle des fêtes Barèges jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : BAREGES

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Initiation aquarelle

Salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Tous les jeudis, avec Catherine Albrech.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Barèges. 10 participants max. Matériel fourni.   .

Salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

Every Thursday, with Catherine Albrech.

L’événement Initiation aquarelle Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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