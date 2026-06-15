Initiation aquarelle Salle des fêtes Barèges
Initiation aquarelle Salle des fêtes Barèges jeudi 9 juillet 2026.
Barèges
Initiation aquarelle
Salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Tous les jeudis, avec Catherine Albrech.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Barèges. 10 participants max. Matériel fourni. .
Salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
Every Thursday, with Catherine Albrech.
L’événement Initiation aquarelle Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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