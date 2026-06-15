Initiation aquarelle Salle des fêtes Barèges

Barèges

Initiation aquarelle

Salle des fêtes BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis, avec Catherine Albrech.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Barèges. 10 participants max. Matériel fourni. .

Salle des fêtes BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

Every Thursday, with Catherine Albrech.

L’événement Initiation aquarelle Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65