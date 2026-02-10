Initiation aquarelle MJC Héritan Mâcon
samedi 26 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Initiation aquarelle
MJC Héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03
L’aquarelle est un art délicat et subtil où le coloriage par pigmentation de zones blanches et vierges permet de faire naître un paysage, un portrait, une atmosphère ou tout simplement un univers graphique. Peinture à l’eau sur papier, l’aquarelle jaillit grâce aux couleurs.
Édith DAUTEUILLE, référente du Club Aquarelle. .
MJC Héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Initiation aquarelle
L’événement Initiation aquarelle Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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