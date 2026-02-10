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Initiation aquarelle MJC Héritan Mâcon

samedi 26 septembre 2026 · MJC Héritan · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
MJC Héritan
Adresse
24 Rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 35 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Initiation aquarelle

MJC Héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03

L’aquarelle est un art délicat et subtil où le coloriage par pigmentation de zones blanches et vierges permet de faire naître un paysage, un portrait, une atmosphère ou tout simplement un univers graphique. Peinture à l’eau sur papier, l’aquarelle jaillit grâce aux couleurs.

Édith DAUTEUILLE, référente du Club Aquarelle.   .

MJC Héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Initiation aquarelle

L’événement Initiation aquarelle Mâcon a été mis à jour le 2026-07-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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