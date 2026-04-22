Initiation au breton et pressage à l’ancienne Verger conservatoire de Saint-Dégan Brech

Informations pratiques

Brech

Initiation au breton et pressage à l’ancienne

Verger conservatoire de Saint-Dégan Rue Park Segal Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Animation proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la Nature de plus près –

Et si vous découvriez la langue bretonne les mains dans les pommes ? Participez à un pressage de jus traditionnel et laissez-vous guider, tout en vous initiant au breton à travers les gestes, les objets et les moments de partage.

Réservation par téléphone .

Verger conservatoire de Saint-Dégan Rue Park Segal Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 66 00

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English :

L’événement Initiation au breton et pressage à l’ancienne Brech a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon