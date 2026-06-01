Initiation au cirque marocain par la compagnie Colokolo, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Initiation au cirque marocain par la compagnie Colokolo, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Initiation au cirque marocain par la compagnie Colokolo 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Sur réservation : rendez-vous au kiosque de la cour d’Honneur à partir de 9h30 pour les offres du matin et à partir de 13h pour les offres de l’après-midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00
Guidés par les artistes de la compagnie Colokolo, initiez-vous à l’art du cirque marocain. Au programme : jonglage, cerceaux et équilibres, pour découvrir les bases du cirque dans un moment ludique et drôle à partager, où bouger, rire et se dépasser sont au rendez-vous !
À partir de 4 ans
Sur réservation
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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