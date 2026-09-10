AGENDA · Charny Orée de Puisaye
Initiation au cyanotype, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye
samedi 19 septembre 2026 · Village de grandchamp · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Initiation au cyanotype Samedi 19 septembre, 13h00 Village de grandchamp Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan. Venez nombreux !
Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan.
©Dominique Legodec
À voir aussi à Charny Orée de Puisaye (Yonne)
- Ici et maintenant : exposition de créations contemporaines et locales, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ballade entre mémoire et création, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Ô fil de l’eau, Exposition Photographique, Château de Montigny, Château de Montigny-Perreux, Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Perreux Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine Village de Grandchamp Charny Orée de Puisaye 19 septembre 2026