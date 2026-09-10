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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Initiation au cyanotype, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

samedi 19 septembre 2026 · Village de grandchamp · Charny Orée de Puisaye

Initiation au cyanotype, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Village de grandchamp
Adresse
grandchamp
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne

Initiation au cyanotype Samedi 19 septembre, 13h00 Village de grandchamp Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan. Venez nombreux !

Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan.

©Dominique Legodec

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