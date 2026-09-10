Initiation au cyanotype, Village de grandchamp, Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Initiation au cyanotype Samedi 19 septembre, 13h00 Village de grandchamp Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan. Venez nombreux !

Village de grandchamp grandchamp Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Sous le soleil, imprimez des végétaux, des dessins, et obtenez une photo en bleu de prusse ou cyan.

©Dominique Legodec