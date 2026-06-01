Initiation au dessin, Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne

Initiation au dessin Samedi 13 juin, 14h00 Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

A l’occasion de l’exposition Le Cloître en dessins au musée du Cloître les dessinateurs Czek et Lolita vous proposent un atelier guidé par leurs soins autour des statues-colonnes et chapiteaux du cloître disparu.

Musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33326693853 https://musees.chalonsenchampagne.fr/musees Accolé à la façade nord de l’église de Notre-Dame-en-Vaux, monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître a été édifié dans les années 1170-80.

Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l’oubli pendant deux siècles.

Les fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de mettre au jour les trois quarts des éléments du cloître.

Elles révèlent un édifice d’une exceptionnelle richesse iconographique et d’une grande somptuosité décorative qui constitue un monument majeur de l’histoire de la sculpture à cette époque de transition entre Roman et Gothique.

A l’occasion de l’exposition _Le Cloître en dessins_ au musée du Cloître les dessinateurs Czek et Lolita vous proposent un atelier guidé par leurs soins autour des statues-colonnes et chapiteaux du…

© Czek, Musées de Châlons-en-Champagne