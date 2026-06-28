Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris
Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris samedi 4 juillet 2026.
Venez
découvrir une discipline sportive mixte, ludique et accessible à tous les âges :
- Ateliers
d’initiation au flag football ;
- Découverte
des gestes techniques (passes, réception, déplacement avec ballon) ;
- Mini-jeux
et défis sportifs ;
- Présentation
de la discipline et échanges avec les animateurs fédéraux.
La FFFA organise une journée d’animation et de découverte du flag football, nouvelle discipline olympique pour les Jeux Olympiques 2028.
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00
Promenade Edouard Glissant Promenade Edouard Glissant 75007 Paris
https://www.facebook.com/FFFA.officiel/ https://www.facebook.com/FFFA.officiel/
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