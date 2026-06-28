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Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris

Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris

Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Promenade Edouard Glissant
Adresse
Promenade Edouard Glissant
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026

Venez
découvrir une discipline sportive mixte, ludique et accessible à tous les âges :

  • Ateliers
    d’initiation au flag football ;
  • Découverte
    des gestes techniques (passes, réception, déplacement avec ballon) ;
  • Mini-jeux
    et défis sportifs ;
  • Présentation
    de la discipline et échanges avec les animateurs fédéraux.

La FFFA organise une journée d’animation et de découverte du flag football, nouvelle discipline olympique pour les Jeux Olympiques 2028.
Le samedi 04 juillet 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Promenade Edouard Glissant Promenade Edouard Glissant  75007 Paris
https://www.facebook.com/FFFA.officiel/ https://www.facebook.com/FFFA.officiel/


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