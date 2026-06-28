Initiation au flag football, nouvelle discipline olympique Promenade Edouard Glissant Paris

Venez

découvrir une discipline sportive mixte, ludique et accessible à tous les âges :

Ateliers

d’initiation au flag football ;

d’initiation au flag football ; Découverte

des gestes techniques (passes, réception, déplacement avec ballon) ;

des gestes techniques (passes, réception, déplacement avec ballon) ; Mini-jeux

et défis sportifs ;

et défis sportifs ; Présentation

de la discipline et échanges avec les animateurs fédéraux.

La FFFA organise une journée d’animation et de découverte du flag football, nouvelle discipline olympique pour les Jeux Olympiques 2028.

Le samedi 04 juillet 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Promenade Edouard Glissant Promenade Edouard Glissant 75007 Paris

https://www.facebook.com/FFFA.officiel/ https://www.facebook.com/FFFA.officiel/



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