Initiation au Jeu de paume, Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume, Fontainebleau

Initiation au Jeu de paume 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume Seine-et-Marne

Gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cours de démonstrations et d’initiations dans la seule salle historique de Jeu de paume encore en activité en France, le maître-paumier explique l’histoire du « jeu des rois, roi des jeux », ses règles, et les multiples expressions françaises qui en sont issues.

Départs toutes les 30 minutes

À partir de 7 ans

Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art