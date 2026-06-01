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Initiation au Jeu de paume, Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume, Fontainebleau

Initiation au Jeu de paume, Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume, Fontainebleau

Initiation au Jeu de paume, Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - salle du Jeu de Paume

Adresse : Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Initiation au Jeu de paume 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume Seine-et-Marne

Gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cours de démonstrations et d’initiations dans la seule salle historique de Jeu de paume encore en activité en France, le maître-paumier explique l’histoire du « jeu des rois, roi des jeux », ses règles, et les multiples expressions françaises qui en sont issues.

Départs toutes les 30 minutes
À partir de 7 ans

Château de Fontainebleau – salle du Jeu de Paume Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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