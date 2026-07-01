Initiation au papier végétal, Centre Socioculturel L’étincelle, Saint-Céré

Informations pratiques

Initiation au papier végétal Samedi 3 octobre, 11h00 Centre Socioculturel L’étincelle Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Atelier d’initiation à la fabrication de papier végétal à partir de déchets naturels : passez un moment de créativité, de découverte et d’apprentissage autour des matières et des gestes.

Centre Socioculturel L’étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 07 84 27 52 19 https://www.saint-cere.fr/ https://mediatheque.saint-cere.fr/ Centre socioculturel Parking et accès PMR

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