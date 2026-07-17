Initiation au sténopé, Archives départementales de la Drôme, Valence

Informations pratiques

Initiation au sténopé 19 septembre 2026 – 23 avril 2027 Archives départementales de la Drôme Drôme

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2027-04-23T14:00:00+02:00 – 2027-04-23T16:00:00+02:00

Si vous connaissez le principe de la chambre noire, vous connaissez le sténopé ! Redécouvrez cette ancienne technique de photographie, de la fabrication au développement, et repartez avec votre tirage original.

Archives départementales de la Drôme 14 rue de la Manutention Valence 26007 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475824480 https://archives.ladrome.fr/ https://www.instagram.com/la_drome_le_departement/;https://www.facebook.com/ladromeledepartement;https://www.whatsapp.com/channel/0029Vaebi9UBKfi9VRLola0w [{« type »: « phone », « value »: « 0475824480 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ladrome.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.ladrome.fr/ »}] Les Archives constituent la mémoire du département. Elles fournissent les matériaux nécessaires pour réaliser des recherches administratives et/ou historiques. Pour cela, elles collectent, classent, conservent et communiquent les documents produits, entre autres, par les administrations du ressort du département.

Dans la Drôme, jusqu’en 1939, les Archives départementales sont installées à Valence dans les locaux de la Préfecture (ancien hôtel de l’abbé de Saint-Ruf). Elles déménagent alors dans la chapelle du couvent des Cordeliers, située dans l’actuelle rue André Lacroix (conservateur des Archives départementales de 1860 à 1909). Elles évitent ainsi l’incendie qui a détruit la Préfecture, suite au bombardement du pont sur le Rhône le 15 août 1944.

Un nouveau dépôt est construit au 14 rue de la Manutention en 1974. Les Archives s’y installent en 1975. En 2002, ce bâtiment est restructuré et agrandi, permettant notamment un meilleur accueil du public. Entre-temps, en 1997, une annexe est construite à Bourg-lès-Valence. Elle fait l’objet d’une extension en 2006, permettant ainsi de développer un service de pré-archivage pour les services départementaux. Parking gratuit, accès handicapés moteur

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