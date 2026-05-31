Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde 9 et 10 juillet Médiathèque de Moulins (Lille) Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Partir en Livre et en écho au thème des héros et héroïnes, le Cirque du Bout du Monde propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque : jonglerie et équilibre sur objet.

Venez développer votre équilibre, vos talents de jonglage et devenir le héros ou l’héroïne du cirque !

Et découvrez le roman Le cirque des rêves / Erin Morgenstern – BM de Lille

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Pour le festival Jeunesse Partir en Livre, découvrez la jonglerie et l’équilibre sur objet à la médiathèque !

Cirque du bout du monde – médiathèque de St-Maurice – juin 2024