Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille
Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille jeudi 9 juillet 2026.
Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde 9 et 10 juillet Médiathèque de Moulins (Lille) Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00
Dans le cadre de Partir en Livre et en écho au thème des héros et héroïnes, le Cirque du Bout du Monde propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque : jonglerie et équilibre sur objet.
Venez développer votre équilibre, vos talents de jonglage et devenir le héros ou l’héroïne du cirque !
Et découvrez le roman Le cirque des rêves / Erin Morgenstern – BM de Lille
Médiathèque de Moulins (Lille) 8 allée de la filature lille Lille 59034 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France http://bm-lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11950/initiation-aux-arts-du-cirque-avec-le-cirque-du-bout-du-monde »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 93 »}]
Pour le festival Jeunesse Partir en Livre, découvrez la jonglerie et l’équilibre sur objet à la médiathèque !
Cirque du bout du monde – médiathèque de St-Maurice – juin 2024
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