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Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde, Médiathèque de Moulins (Lille), Lille jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque de Moulins (Lille)

Adresse : 8 allée de la filature lille

Ville : 59034 Lille

Département : Nord

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : Sur inscription

Initiation aux Arts du Cirque avec Le Cirque du Bout du Monde 9 et 10 juillet Médiathèque de Moulins (Lille) Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Partir en Livre et en écho au thème des héros et héroïnes, le Cirque du Bout du Monde propose des ateliers d’initiation aux arts du cirque : jonglerie et équilibre sur objet.
Venez développer votre équilibre, vos talents de jonglage et devenir le héros ou l’héroïne du cirque !
Et découvrez le roman Le cirque des rêves / Erin Morgenstern – BM de Lille

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Pour le festival Jeunesse Partir en Livre, découvrez la jonglerie et l’équilibre sur objet à la médiathèque !

Cirque du bout du monde – médiathèque de St-Maurice – juin 2024

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