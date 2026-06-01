Initiation aux arts plastiques – Le costume marocain, une affaire haute en couleurs, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau

Initiation aux arts plastiques – Le costume marocain, une affaire haute en couleurs 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne

Sur réservation : rendez-vous au kiosque de la cour d’Honneur à partir de 9h30 pour les offres du matin et à partir de 13h pour les offres de l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Comment aborder le dessin du costume Marocain, complexe et raffiné, par l’observation, la composition, le trait et la couleur.

On s’appuiera sur une série de documents, englobant les différents styles de costumes au Maroc : style des populations Berbère- Amazigh, Bédouines, les vêtements populaires dans les médinas aux croisements de cultures Arabes, Berbères et juives…

L’effort sera concentré sur la qualité du dessin au crayon HB dans un premier temps, puis le travail des couleurs et de leurs complémentarités.

À partir de 6 ans

Sur réservation

Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

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