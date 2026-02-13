Initiation aux chants d’oiseaux, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

Initiation aux chants d’oiseaux Dimanche 7 juin, 09h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Apprendre à reconnaître le chant des petits passereaux des haies et des boisements

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 52 63 45 96 »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

Mehdi Azdoud Bordeaux Métropole