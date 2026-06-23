Initiation aux chants d’oiseaux Parc du Moulin à Tan Sens
Initiation aux chants d’oiseaux Parc du Moulin à Tan Sens jeudi 9 juillet 2026.
Sens
Initiation aux chants d’oiseaux
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Le monde bruyant qui nous entoure est peuplé de bruits en tout genre, y compris de chants d’oiseaux souvent mélodieux mais mystérieux. Qui est à l’origine de ce chant qui résonne dans cette rue chaque matin ? Lorsque l’on apprend le chant des oiseaux on prend plus souvent le temps de s’arrêter, d’écouter et de profiter de ces gazouillis. Inscription obligatoire .
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr
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English : Initiation aux chants d’oiseaux
L’événement Initiation aux chants d’oiseaux Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais
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