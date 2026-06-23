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Initiation aux chants d’oiseaux Parc du Moulin à Tan Sens

Initiation aux chants d’oiseaux Parc du Moulin à Tan Sens jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Parc du Moulin à Tan
Adresse
28 Chemin de Babie
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Initiation aux chants d’oiseaux

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Le monde bruyant qui nous entoure est peuplé de bruits en tout genre, y compris de chants d’oiseaux souvent mélodieux mais mystérieux. Qui est à l’origine de ce chant qui résonne dans cette rue chaque matin ? Lorsque l’on apprend le chant des oiseaux on prend plus souvent le temps de s’arrêter, d’écouter et de profiter de ces gazouillis. Inscription obligatoire   .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   animation.nature@grand-senonais.fr

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English : Initiation aux chants d’oiseaux

L’événement Initiation aux chants d’oiseaux Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais

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