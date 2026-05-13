Initiation collective au reggaeton et au cumbiatron, Musée Rodin, Paris
Initiation collective au reggaeton et au cumbiatron, Musée Rodin, Paris samedi 23 mai 2026.
Initiation collective au reggaeton et au cumbiatron Samedi 23 mai, 20h30 Musée Rodin Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Au programme : Guidés par deux professeurs et d’une DJ, vivez de tout votre corps un genre majeur de la culture mexicaine depuis les années 2000. A l’instar des mouvements de danse qui ont captivé Auguste Rodin, rejoignez un grand atelier mêlant hip-hop, dancehall, rythmes caribéens et cumbiatrón.
En savoir plus : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2026
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Musée Rodin 77 Rue de Varenne, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 0144186110 https://www.musee-rodin.fr [{« link »: « https://www.musee-rodin.fr »}, {« link »: « https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/nuit-europeenne-musees-2026 »}] Outre les grandes œuvres du jardin le le « Penseur », la « Porte de l’enfer », « Balzac », les « Bourgeois de Calais », près de 500 sculptures de Rodin ans l’enceinte du musée, œuvres de toutes les périodes et de tous les matériaux : marbre, pierre, bronze, plâtre, cire, terre cuite, pâte de verre, céramique, mais aussi peintures, aquarelles, dessins, gravures. Quelques peintures (Monet, Renoir, Van Gogh) et œuvres diverses provenant de la collection personnelle de Rodin. Métro : Varenne (ligne 13) ou Invalides (ligne 13, ligne 8). RER : Invalides (ligne C). Bus : 69, 82, 87, 92. Vélib’ : 9 boulevard des Invalides. Stationnement : Boulevard des Invalides.
Initiation collective au reggaeton et au cumbiatron
© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq
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