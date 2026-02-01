Initiation et bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc
Initiation et bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc vendredi 20 février 2026.
Initiation et bal trad’ par Les Pastourels de la Tour
27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Les Pastourels de la Tour vous invitent à une soirée consacrée aux danses traditionnelles.
Les Pastourels de la Tour vous invitent à une soirée consacrée aux danses traditionnelles.
.
27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 84 41 55 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Pastourels de la Tour invite you to an evening dedicated to traditional dances.
L’événement Initiation et bal trad’ par Les Pastourels de la Tour Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Cahors Vallée du Lot