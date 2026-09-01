Initiation gratuite à la self-défense Rue du Stade Secondigny
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Stade · Secondigny
Informations pratiques
Secondigny
Initiation gratuite à la self-défense
Rue du Stade Complexe Espace sports Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Francombat (Le Retail) vous propose une initiation gratuite samedi 12 septembre 2026 en matinée, suivi d’un pot afin d’échanger entre nous.
Venez découvrir des gestes simples, efficaces et accessibles à tous pour gagner en confiance et en sécurité.
Equipement tenue décontractée souple et chaussettes.
Ouverte à tous (à partir de 13 ans), sans prérequis. Aucune inscription nécessaire. .
Rue du Stade Complexe Espace sports Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 57 08 31
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English : Initiation gratuite à la self-défense
L’événement Initiation gratuite à la self-défense Secondigny a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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