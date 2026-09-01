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Initiation gratuite à la self-défense Rue du Stade Secondigny

samedi 12 septembre 2026 · Rue du Stade · Secondigny

Initiation gratuite à la self-défense Rue du Stade Secondigny

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Stade
Adresse
Complexe Espace sports
Ville
79130 Secondigny
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Secondigny

Initiation gratuite à la self-défense

Rue du Stade Complexe Espace sports Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Francombat (Le Retail) vous propose une initiation gratuite samedi 12 septembre 2026 en matinée, suivi d’un pot afin d’échanger entre nous.

Venez découvrir des gestes simples, efficaces et accessibles à tous pour gagner en confiance et en sécurité.

Equipement tenue décontractée souple et chaussettes.

Ouverte à tous (à partir de 13 ans), sans prérequis. Aucune inscription nécessaire.   .

Rue du Stade Complexe Espace sports Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 57 08 31 

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English : Initiation gratuite à la self-défense

L’événement Initiation gratuite à la self-défense Secondigny a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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