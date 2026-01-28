Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac
Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac samedi 11 juillet 2026.
Carnac
Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac
Lieu-dit Le Hahon Forêt Adrénaline Carnac Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Entrée gratuite
– Buvette sur place
– Galette & Crêpe 8€/pers
– TrampÔ’Sunset 5€/pers (Accès au parcours filets)
Inscription obligatoire .
Lieu-dit Le Hahon Forêt Adrénaline Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 59 32 00 37
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English :
L’événement Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 56
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