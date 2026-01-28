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Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac

Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Lieu-dit Le Hahon Carnac samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Le Hahon

Adresse : Forêt Adrénaline Carnac

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Carnac

Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac

Lieu-dit Le Hahon Forêt Adrénaline Carnac Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Entrée gratuite

– Buvette sur place
– Galette & Crêpe 8€/pers
– TrampÔ’Sunset 5€/pers (Accès au parcours filets)

Inscription obligatoire   .

Lieu-dit Le Hahon Forêt Adrénaline Carnac Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 59 32 00 37 

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English :

L’événement Initiation gratuite Salsa & soirée SBK à Forêt Adrénaline Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT 56

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