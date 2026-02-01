Initiation jeu de rôles figurines Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Initiation jeu de rôles figurines

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Gratuit

Début : 2026-02-21 14:00:00

2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-13 2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14 2026-12-12

Avec L’Odyssée de l’Imaginaire, embarque pour une initiation aux jeux de rôles et de figurines.

Pas besoin de connaître les règles, il suffit d’avoir envie de rêver, d’imaginer et de jouer ensemble. .

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

English : Initiation jeu de rôles figurines

