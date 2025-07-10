Initiation pêche au coup sur les bords de la rivière Camping du Chillou Châtellerault
Initiation pêche au coup sur les bords de la rivière Camping du Chillou Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.
Châtellerault
Initiation pêche au coup sur les bords de la rivière
Camping du Chillou 17 bis chemin du Chillou Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06
Une expérience unique au bord de l’eau, où nature, patience et découverte se mêlent dans une ambiance conviviale.
Encadrés par un animateur passionné, les enfants apprendront les bases de la pêche. .
Camping du Chillou 17 bis chemin du Chillou Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Initiation pêche au coup sur les bords de la rivière
L’événement Initiation pêche au coup sur les bords de la rivière Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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