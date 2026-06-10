Initiations au Plongeon au CAO en Juin/Juillet 2026 Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis samedi 13 juin 2026.

La section plongeon du Club Héritage 2024 Plongeon & Natation CAO MGP SD organise des séances d’initiation au plongeon, pour tous, au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris.

Venez essayer ce sport mélant gymnastique et milieu aquatique, dans la piscine des jeux olympiques de Paris 2024.

Pré-requis/niveau :

Natation : Savoir nager (pour les jeunes enfants, le niveau aisance aquatique palier 3 est requis au minimum).

Public :

Enfants à partir de 4 ans (savant nager), un parent doit rester pendant la séance pour les 4-7 ans.

Adultes.

Tarif :

Gratuit pour les Enfants,

6€ pour les Adultes.



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Pour être tenu informé des futures initiations, stages et pour les inscriptions annuelles, remplissez notre formulaire.

Le club Héritage 2024 Plongeon organisent des séances d’Initiation au Plongeon, ouverte à tous, au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, en Juin et Juillet 2026. Réservez vite une place votre place !

Du samedi 13 juin 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

samedi

de 15h00 à 17h00

samedi

de 10h00 à 12h00

samedi

de 13h00 à 15h00

gratuit sous condition

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T15:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-20T13:00:00+02:00_2026-06-20T15:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-06-27T13:00:00+02:00_2026-06-27T15:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T15:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T15:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T17:00:00+02:00

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson 93210 Accès également possible par le 12 rue Jules SaulnierSaint-Denis

https://h24plongeon.fr/init



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