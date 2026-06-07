Initiations Gratuites au Plongeon pour les Enfants au CAO Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris Saint-Denis

La section plongeon du Club Héritage 2024 Plongeon & Natation CAO MGP SD organise des séances d’initiation gratuites au plongeon pour les enfants, au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris.

Faites essayer à vos enfants ce sport mélant gymnastique et milieu aquatique, dans la piscine des jeux olympiques de Paris 2024.

Pré-requis/niveau :

Natation : Savoir nager (pour les jeunes enfants, le niveau aisance aquatique palier 3 est requis au minimum).

Public :

Enfants à partir de 4 ans (savant nager), un parent doit rester pendant la séance pour les 4-7 ans



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Pour être tenu informé des futures initiations, stages et pour les inscriptions annuelles, remplissez notre formulaire.

Il y a aussi des initiations pour les adultes, n’hésitez pas à consulter notre site.

Le club Héritage 2024 Plongeon organisent des séances d’Initiation Gratuites au Plongeon pour les enfants au Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, en Juin et Juillet 2026. Réservez vite une place pour vos enfants !

Du samedi 13 juin 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

samedi

de 13h00 à 15h00

samedi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T15:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-20T13:00:00+02:00_2026-06-20T15:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-06-27T13:00:00+02:00_2026-06-27T15:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00;2026-07-04T13:00:00+02:00_2026-07-04T15:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T12:00:00+02:00;2026-07-11T13:00:00+02:00_2026-07-11T15:00:00+02:00

Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris 361-363, avenue du Président Wilson 93210 Accès également possible par le 12 rue Jules SaulnierSaint-Denis

https://h24plongeon.fr/init



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