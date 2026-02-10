Inscription au concours Mon apprentissage en 180 secondes, CFA Sup Université de Limoges, Limoges

Inscription au concours Mon apprentissage en 180 secondes, CFA Sup Université de Limoges, Limoges vendredi 6 mars 2026.

Inscription au concours Mon apprentissage en 180 secondes Vendredi 6 mars, 17h00 CFA Sup Université de Limoges Haute-Vienne

Faites briller votre apprentissage et remportez jusqu’à 1000€ !

L’Université de Limoges organise la première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ».

Conditions de participation : être étudiant apprenti en cursus de licence, DEUST, BUT, licence professionnelle, master ou ingénieur à l’Université de Limoges et disposer de l’accord du responsable de formation et du maître d’apprentissage.
Inscription jusqu’au 6 mars 2026
Si vous êtes sélectionné, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement afin de vous préparer pour la finale du 5 juin 2026 !
+ d’infos sur le site du CFA Sup de l’Université de Limoges

L’Université de Limoges (DFCA & DORI) organise sa première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ». université alternance

