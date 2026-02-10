Inscription au concours Mon apprentissage en 180 secondes, CFA Sup Université de Limoges, Limoges

Inscription au concours Mon apprentissage en 180 secondes Vendredi 6 mars, 17h00 CFA Sup Université de Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T17:00:00+01:00 – 2026-03-06T18:00:00+01:00

Faites briller votre apprentissage et remportez jusqu’à 1000€ !

L’Université de Limoges organise la première édition du concours « Mon apprentissage en 180 secondes ».

Conditions de participation : être étudiant apprenti en cursus de licence, DEUST, BUT, licence professionnelle, master ou ingénieur à l’Université de Limoges et disposer de l’accord du responsable de formation et du maître d’apprentissage.

Inscription jusqu’au 6 mars 2026

Si vous êtes sélectionné, vous pourrez bénéficier d’un accompagnement afin de vous préparer pour la finale du 5 juin 2026 !

+ d’infos sur le site du CFA Sup de l’Université de Limoges

