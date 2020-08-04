Inskape initiation au logiciel de dessin vectoriel, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Inskape initiation au logiciel de dessin vectoriel Mardi 4 août 2020, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2020-08-04T11:00:00+02:00 – 2020-08-04T13:00:00+02:00

Fin : 2020-08-04T11:00:00+02:00 – 2020-08-04T13:00:00+02:00

Se familiariser avec l’environnement d’Inkscape, Appréhender le concept de dessin vectoriel, Prendre en main les outils de base (formes simples, police d’écriture…). Choisir les couleurs adaptées aux machines du Fab Lab.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inkscape-outils-de-base-4-aout-11h-1595511025 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Initiation au logiciel de dessin vectoriel Inskape – outils de base Innovation – recherche – industrie – ingenierie Activités et animations