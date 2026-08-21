Insomni Techno Organic Le Champ Commun Augan

Informations pratiques

Augan

Insomni Techno Organic

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Ça tape et ça claque ! Et si Insomni était l’espace où tous les rêves et les cauchemars pouvaient danser ensemble ?

Dans une agitation nocturne, machines, voix, violon, racontent les doutes et les espoirs d’une existence à l’équilibre fragile. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Insomni Techno Organic Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande