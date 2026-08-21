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AGENDA · Augan

Insomni Techno Organic Le Champ Commun Augan

samedi 12 septembre 2026 · Le Champ Commun · Augan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Le Champ Commun
Adresse
1 rue du Clos Bily
Ville
56800 Augan
Département
Morbihan
Tarif

Augan

Insomni Techno Organic

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Ça tape et ça claque ! Et si Insomni était l’espace où tous les rêves et les cauchemars pouvaient danser ensemble ?
Dans une agitation nocturne, machines, voix, violon, racontent les doutes et les espoirs d’une existence à l’équilibre fragile.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Insomni Techno Organic Augan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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